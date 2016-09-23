 THY Euroleague Final Four Türkiye'de – Fotomaç – 23 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    THY Euroleague Final Four 'de

    THY Euroleague Final Four Türkiye'de

    2016-2017 sezonu THY Euroleague Final-Four'u İstanbul'da düzenlenecek.

    Merakla beklenen THY Euroleague Final-Four'unun bu sezon hangi şehirde oynanacağı belli oldu. 2016-2017 sezonunun Final-Four'una İstanbul ev sahipliği yapacak. Organizasyonun hangi salonda gerçekleşeceğine dair belirsizlik sürerken, Ülker Sports Arena ya da Sinan Erdem Spor Salon'unda gerçekleşeceği öngörülüyor.

    THY Euroleague Final-Four ile ilgili detaylar ise 27 Eylül Salı günü Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'nun katılacağı toplantıda açıklanacak.

    2012 yılında Sinan Erdem'de oynanmıştı

    Sinan Erdem Spor Salonu daha önce 2011-2012 sezonunda THY Euroleague Final-Four organizasyonuna ev sahipliği yapmıştı. 11-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Final-Four'da Olympiacos, CSKA Moskova, Barcelona ve Panathinaikos mücadele etmişti. 2012 yılının şampiyonu ise finalde CSKA Moskova'yı Printezis'in son saniyede attığı sayı ile 62-61'lik skorla mağlup eden Olympiacos olmuştu.

    Euroleague'de 'yi bu sene Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş temsil edecek.
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:31
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