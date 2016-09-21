Es-Es grupları istiyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün deplasmanda 3.Lig ekibi Dersim'le karşılaşacak Eskişehirspor gruplara kalmak istiyor. Teknik direktör Alpay Özalan, "Öncelikle iyi bir sonuçla Dersim engelini aşacağız, sonrasında da gruplara kalacağız" sözünü verdi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:01
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