 Es-Es grupları istiyor – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Es-Es grupları istiyor

    Es-Es grupları istiyor
    Ziraat Kupası'nda bugün deplasmanda 3.Lig ekibi Dersim'le karşılaşacak Eskişehirspor gruplara kalmak istiyor. Teknik direktör Alpay Özalan, "Öncelikle iyi bir sonuçla Dersim engelini aşacağız, sonrasında da gruplara kalacağız" sözünü verdi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:01
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