Eskişehir zirveye vurdu
Kırmızı-siyahlılar Semih Şentürk’ün 27 ve 60’ta attığı gollerle iki farklı öne geçti. 81’de Murat Kalkan Elazığspor’u umutlandırdı. 89’da Meye Eskişehirspor’un zaferini ilan etti.
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor sahasında Elazığspor'u 3-1 yendi. Üç kırmızı kartın çıktığı maçta ev sahibi maçı 10, konuk ekip ise 9 kişi tamamladı. Semih Şentürk'ün 27 ve 60'ta attığı gollerle iki farklı öne geçen Eskişehirspor 81'de Murat'ın golüne engel olamadı. Eskişehirspor 89'da Meye ile bulduğu golle karşılaşmayı 3-1 kazandı ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Bu arada Eskişehirspor'un attığı üçüncü golden önce faul yapıldığını iddia eden Elazığspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, maçın orta hakemi Çağatay Şahan ile girdiği tartışma sonrası tribüne gönderildi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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