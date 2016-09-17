 Eskişehir zirveye vurdu – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Eskişehir zirveye vurdu

    Eskişehir zirveye vurdu

    Kırmızı-siyahlılar Semih Şentürk’ün 27 ve 60’ta attığı gollerle iki farklı öne geçti. 81’de Murat Kalkan ’u umutlandırdı. 89’da Meye ’un zaferini ilan etti.

    'in 4. haftasında Eskişehirspor sahasında Elazığspor'u 3-1 yendi. Üç kırmızı kartın çıktığı maçta ev sahibi maçı 10, konuk ekip ise 9 kişi tamamladı. Semih Şentürk'ün 27 ve 60'ta attığı gollerle iki farklı öne geçen 81'de Murat'ın golüne engel olamadı. 89'da Meye ile bulduğu golle karşılaşmayı 3-1 kazandı ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Bu arada Eskişehirspor'un attığı üçüncü golden önce faul yapıldığını iddia eden Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, maçın orta hakemi Çağatay Şahan ile girdiği tartışma sonrası tribüne gönderildi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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