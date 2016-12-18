 Can tarih yazıyor – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Can tarih yazıyor

    Can tarih yazıyor
    Milli sporcu Derya Can tarih yazıyor. Paletsiz değişken ağırlık ip destekli serbest dalışta önceki gün 94 metreye inerek dünya rekoru kıran Can, dün de paletli dalışta zoru başardı. Kaş'ta 2 dakika 38 saniyede 111 metreye dalan Can, Şahika Encümen'e ait 110 metrelik dünya rekorunu geliştirdi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:44
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