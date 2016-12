Milli sporcu Derya Can tarih yazıyor. Paletsiz değişken ağırlık ip destekli serbest dalışta önceki gün 94 metreye inerek dünya rekoru kıran Can, dün de paletli dalışta zoru başardı. Kaş'ta 2 dakika 38 saniyede 111 metreye dalan Can, Şahika Encümen'e ait 110 metrelik dünya rekorunu geliştirdi.