Derya Can'dan yeni dünya rekoru

Dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Derya Can, Antalya'nın Kaş ilçesinin Hidayet Koyu açıklarındaki denemesinde 2 dakika 38 saniyede 111 metreye başarılı bir dalış gerçekleştirdi. Bu dalış ile Şahika Encümen'e ait 110 metrelik rekoru geçen Can, yeni dünya rekortmeni oldu.

Dalışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Derya Can, yeni bir dünya rekoruna imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Can, "Kırmak istediğim bu rekor için 4 senedir bekliyorum. Dört aydan beri Kaş'tayım ve kendimi bu işe adadım. Zor şartlara rağmen 2 günde 2 rekor kırdım. Hava soğuktu, üşüdüm ama rekoru başarıyla kırdım." dedi.

Kayseri'deki terör saldırısını dalış hazırlıkları sırasında öğrendiğini ve büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Can, "11 metreye dalarken her metrede şehitlerimizi düşündüm ve onlardan güç aldım diyebilirim. Kazandığım bu rekoru ülkemize hediye ediyorum. Dalış sırasındayken Kayseri'deki patlamayı öğrendim. Çok üzgünüm. Rekorumdan sonra mutlu oldum ancak buruk bir sevinç oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin bu tür olaylarla değil başarılarla anılmayı hak ettiğini dile getiren Derya Can, Türkiye için daha güzel şeyler yapacağını ve başarılarına devam edeceğini söyledi. Can, önümüzdeki günlerde yeniden rekor kırma planları olduğunu belirtti.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Derya Can, 2017 yılının barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Derya Can, dün de paletsiz değişken ağırlık ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye inerek dünya rekoru kırmıştı.