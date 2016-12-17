 Derya Can’dan rekor! – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’dan rekor!

    Derya Can’dan rekor!
    Milli sporcu , Antalya Kaş'ta paletsiz değişken ağırlık ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. Can, 2014 yılında, 'ın kendisinden istediği yeni rekoru kırdığı için de ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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