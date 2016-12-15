‘Madalyalarımızı şehitlere adıyoruz’

Avrupa Kros Şampiyonları'nda altın kazanan Kadın Milli Takımı ve bronz alan Erkek Milli Takımı madalyalarını şehitlere adadı. Kadın Milli Takımı'nın kaptanı Özlem Kaya, "Patlama, yarışlardan 1 gün önce oldu. Bu bizi çok hırslandırdı. Yarışları şehitlerimiz için kazanmak için ant içtik. Madalyalarımızı da onlara armağan ediyoruz" dedi.