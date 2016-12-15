 ‘Madalyalarımızı şehitlere adıyoruz’ – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Madalyalarımızı şehitlere adıyoruz’

    ‘Madalyalarımızı şehitlere adıyoruz’
    Avrupa Kros Şampiyonları'nda altın kazanan Kadın Milli Takımı ve bronz alan Erkek Milli Takımı madalyalarını şehitlere adadı. Kadın Milli Takımı'nın kaptanı Özlem Kaya, "Patlama, yarışlardan 1 gün önce oldu. Bu bizi çok hırslandırdı. Yarışları şehitlerimiz için kazanmak için ant içtik. Madalyalarımızı da onlara armağan ediyoruz" dedi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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