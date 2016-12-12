Karatede süper başarı: 17 altın

Karatede, 17. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, 17 altın, 13 gümüş ve 19 bronz olmak üzere 49 madalyayla takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da organize edilen şampiyona, bugün yapılan müsabakalarla sona erdi. Şampiyonayı 49 madalyayla tamamlayan Türkiye, takım halinde Balkan şampiyonu oldu.