 Sporcu dostu – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Sporcu dostu

    Sporcu dostu

    5. Türkiye İnovasyon Haftası’nın dünkü etkinliklerine Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Altınordulu çocuklar, Cumhurbaşkanını “Hoş geldin Tayyip Dede” diyerek karşıladı

    Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde TİM tarafından düzenlenen 5. Türkiye İnovasyon Haftası'nın son gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Eski bir futbolcu olan Erdoğan, Altınordu Kulübü'nün futbol yetiştiriciliğinde kullandığı Passense Shilton Tablası, Senseballa ve Smart Speed inovatif futbol antrenman sistemlerini de denedi. Erdoğan çeşitli açı, hız ve yüksekliklerden gelen topu kontrol edip sensörlü pencerelerden içeri atmayı ilke edinen sistemi çok beğendi.

    TEK TEK İLGİLENDİ
    Recep Tayyip Erdoğan'a 5. Türkiye İnovasyon Haftası'nın son gününde ilgi büyüktü. Altınordu'nun 11 Yaş Altı minik takımı Erdoğan'ı "Hoş geldin Tayyip Dede" diye bağırarak karşıladı. Çocukları kucaklayıp seven Erdoğan hepsiyle tek tek ilgilendi. İleride iyi futbolcular olmalarını diledi.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 04:06
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