‘Sınırları hayaller belirler’

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici moderatörlüğünde İronman yarışmacısı Bahar Saygılı, Altınordu yöneticisi Barış Orhunbilge, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Dünya Bilardo şampiyonu Semih Saygıner ve Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Encümen "Sporda sınır tanımayanlar" panelinde konuştu. Saygıner "Bir şeyi çok yapmazsanız iyi yapamazsınız" derken 110 metrelik derinliğe inen Encümen "Sınırlarımızı ancak hayallerimiz belirler" ifadelerini kullandı. Futbol ve tenisteki dijital deneyimli antrenman metotları da detaylı biçimde konuşuldu.