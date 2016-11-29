 Şampiyon omuzlarda – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Şampiyon omuzlarda

    Şampiyon omuzlarda
    'nda Türk Milli Takımı'nda yer alan ve altın madalya kazanan Yahya Alemdağ, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Alemdağ, "Çok mutluyum" dedi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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