 UEFA'dan Kamil Çetin'e görev – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    UEFA'dan 'e görev

    UEFA'dan Kamil Çetin'e görev

    FIFA kokartlı Türk hakem , Kazakistan'da düzenlenecek UEFA Futsal Kupası Elit Tur A Grubu müsabakalarında görev yapacak.

    Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 24-27 Kasım tarihlerinde Almatı kentinde yapılacak grup müsabakalarında, ev sahibi ülkeden Kairat, Letonya'dan Nikars, Kosova'dan Feniks ve İtalya'dan Real Rieti takımı mücadele edecek.

    , yarın Nikars-Feniks maçında 3. hakem, 25 Kasım Cuma günü Real Rieti-Nikars karşılaşmasında ise 1. hakem olarak görev alacak.

    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:30
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