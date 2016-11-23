UEFA'dan Kamil Çetin'e görev
FIFA kokartlı Türk hakem Kamil Çetin, Kazakistan'da düzenlenecek UEFA Futsal Kupası Elit Tur A Grubu müsabakalarında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 24-27 Kasım tarihlerinde Almatı kentinde yapılacak grup müsabakalarında, ev sahibi ülkeden Kairat, Letonya'dan Nikars, Kosova'dan Feniks ve İtalya'dan Real Rieti takımı mücadele edecek.
Kamil Çetin, yarın Nikars-Feniks maçında 3. hakem, 25 Kasım Cuma günü Real Rieti-Nikars karşılaşmasında ise 1. hakem olarak görev alacak.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:30
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
UEFA'dan Kamil Çetin'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.