 Hasan Can gümüş aldı – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Hasan Can gümüş aldı

    Hasan Can gümüş aldı
    'nın son gününde Türkiye, erkekler 78 kiloda Hasan Can Lazoğlu ile gümüş madalya kazandı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
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