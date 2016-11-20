Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reçber'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Reçber'i tebrik etti.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:38
- ‘İyi ki siz vardınız Cumhurbaşkanım’
Toplam 8
Yorum
BUYÜK BAŞKANLAR CUMHUR BAŞKANI VE FENERBAHÇE BAŞKANI bu ülkede olan vatan hainlerine karşı dik duran İKİLİ helâl olsun size başımızdan eksik etmesin ALAHIM
- Futbol bayramı
Toplam 25
Yorum
Sneijder_W Febe Anadolu takımı gibi defans yapıp kontra dan gol arayacak. Göreceksiniz. Ve hakem Galatasaray'ı katledecek. Ama buna rağmen Dünya alem Türkiye'nin en büyük takımı neden Galatasaray neden müzesi dolu olan takım Galatasaray bu maçı izleyince anlayacak.
- Lens'ten umutlandıran paylaşım
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Bruma'nın 3'te biri değil.
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