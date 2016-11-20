 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reçber'i tebrik etti – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reçber'i tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reçber'i tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Reçber'i tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada'da düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Hakan Reçber'e tebrik telgrafı gönderdi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reçber'i tebrik etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.