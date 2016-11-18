15 Temmuz şehitleri için ringe çıkacaklar

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Yunanistan'da düzenlenecek Wako Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın, 15 Temmuz şehitleri ve kahraman şehit Ömer Halisdemir için ringe çıkacağını söyledi.

Kick Boks Milli Takımı'nın 19-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Wako Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası için, Demirkazık Spor Tesisleri'nde yaptığı kamp sona erdi.

Kampın sonunda 49 milli sporcuyu Yunanistan'a uğurlamak için gelen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampın verimli geçtiğini ve şampiyonada yüzde 50'nin üzerinde başarı sağlayacaklarını belirtti.

Müsabakaya gidecek sporcuların yarısından fazlasının altın madalya almasını hedeflediklerini ifade eden Kayıcı, "Bizim için önemli olan vizyonumuzu ve misyonumuzu geniş tutmak. Buraya yeni sporcularımız geliyor ve milli takım kampını görüyorlar. Yurt dışına çıktıkları zaman kendilerini bir şekilde yetiştirme imkanı buluyorlar. Farklı ülkeler ve sporcuları gördükleri için de geldiklerinde kendilerini ona göre hazırlıyorlar." dedi.

"Ömer Halisdemir TSK'da kick boks yapmıştır"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in de kick boks yaptığını ifade eden Kayıcı, şunları kaydetti:

"Ömer Halisdemir kardeşimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) kickboks yapmıştır. Çünkü TSK'da kick boks resmi bir spor dalıdır. Kahraman şehit Halisdemir'in çocukları da Ankara'da bizim milli takım antrenörümüzün öğrencileridir. Ömer Halisdemir ve diğer şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Bu yüzden yarın başlayacak olan turnuvada aldığımız başarıları 15 Temmuz şehitlerine ve Kahraman şehit Halisdemir'e hediye edeceğiz."

Çamardı Kaymakamı Mustafa Serin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turan ve ilçe protokolü de tesislere gelerek sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Federasyon başkanı Kayıcı, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u da ziyaret etti.