 TFF'den Akif Çağatay Kılıç'a tebrik – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    TFF'den 'a tebrik

    TFF'den Akif Çağatay Kılıç'a tebrik

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen 'ı tebrik etti.

    Gençlik ve Spor Bakanı , Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bakan Çağatay Kılıç, WADA Yöneti·m Kurulu üyeli·ği için Avrupa Birliği (AB) üyesi· olmayan Avrupa Konseyi· üyesi· devletlerden bakan düzeyi·nde yapılan seçi·mlerde aday gösteri·ldi. Avrupa Konseyi· delegeler komi·tesi· kararıyla yöneti·m kurulu üyeliğine seçilen Bakan Çağatay Kılıç, 19 Kasım 2016 tari·hi·nde İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılacak WADA Yönetim Kurulu toplantısına katılarak göreve başlayacak.

    Dünyada tüm spor branşlarında dopingle mücadele eden en yetkili kuruluş olan WADA'nın 18 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nda 5 sandalye Avrupa kıtasına tahsis edilmektedir. Bu 5 sandalyeden üçü AB üyesi ülkelere, ikisi ise AB üyesi olmayan Avrupa Konseyi üyesi ülkelere ayrılmaktadır. Bu iki kontenjandan biri Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısına, diğeri ise AB üyesi olmayan bir Avrupa Konseyi üyesi ülkenin spor bakanına aittir.?

    Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyesi olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kutlar ve başarılar dileriz.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bakan Çağatay Kılıç, WADA Yöneti·m Kurulu üyeli·ği için Avrupa Birliği (AB) üyesi· olmayan Avrupa Konseyi· üyesi· devletlerden bakan düzeyi·nde yapılan seçi·mlerde aday gösteri·ldi. Avrupa Konseyi· delegeler komi·tesi· kararıyla yöneti·m kurulu üyeliğine seçilen Bakan Çağatay Kılıç, 19 Kasım 2016 tari·hi·nde İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılacak WADA Yönetim Kurulu toplantısına katılarak göreve başlayacak.

    Dünyada tüm spor branşlarında dopingle mücadele eden en yetkili kuruluş olan WADA'nın 18 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nda 5 sandalye Avrupa kıtasına tahsis edilmektedir. Bu 5 sandalyeden üçü AB üyesi ülkelere, ikisi ise AB üyesi olmayan Avrupa Konseyi üyesi ülkelere ayrılmaktadır. Bu iki kontenjandan biri Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısına, diğeri ise AB üyesi olmayan bir Avrupa Konseyi üyesi ülkenin spor bakanına aittir.?

    Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyesi olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kutlar ve başarılar dileriz.

    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:44
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