TFF'den Akif Çağatay Kılıç'a tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Akif Çağatay Kılıç'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bakan Çağatay Kılıç, WADA Yöneti·m Kurulu üyeli·ği için Avrupa Birliği (AB) üyesi· olmayan Avrupa Konseyi· üyesi· devletlerden bakan düzeyi·nde yapılan seçi·mlerde aday gösteri·ldi. Avrupa Konseyi· delegeler komi·tesi· kararıyla yöneti·m kurulu üyeliğine seçilen Bakan Çağatay Kılıç, 19 Kasım 2016 tari·hi·nde İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılacak WADA Yönetim Kurulu toplantısına katılarak göreve başlayacak.
Dünyada tüm spor branşlarında dopingle mücadele eden en yetkili kuruluş olan WADA'nın 18 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nda 5 sandalye Avrupa kıtasına tahsis edilmektedir. Bu 5 sandalyeden üçü AB üyesi ülkelere, ikisi ise AB üyesi olmayan Avrupa Konseyi üyesi ülkelere ayrılmaktadır. Bu iki kontenjandan biri Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısına, diğeri ise AB üyesi olmayan bir Avrupa Konseyi üyesi ülkenin spor bakanına aittir.?
Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyesi olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kutlar ve başarılar dileriz.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bakan Çağatay Kılıç, WADA Yöneti·m Kurulu üyeli·ği için Avrupa Birliği (AB) üyesi· olmayan Avrupa Konseyi· üyesi· devletlerden bakan düzeyi·nde yapılan seçi·mlerde aday gösteri·ldi. Avrupa Konseyi· delegeler komi·tesi· kararıyla yöneti·m kurulu üyeliğine seçilen Bakan Çağatay Kılıç, 19 Kasım 2016 tari·hi·nde İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılacak WADA Yönetim Kurulu toplantısına katılarak göreve başlayacak.
Dünyada tüm spor branşlarında dopingle mücadele eden en yetkili kuruluş olan WADA'nın 18 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nda 5 sandalye Avrupa kıtasına tahsis edilmektedir. Bu 5 sandalyeden üçü AB üyesi ülkelere, ikisi ise AB üyesi olmayan Avrupa Konseyi üyesi ülkelere ayrılmaktadır. Bu iki kontenjandan biri Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısına, diğeri ise AB üyesi olmayan bir Avrupa Konseyi üyesi ülkenin spor bakanına aittir.?
Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyesi olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kutlar ve başarılar dileriz.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:44
- ''Taraftar benden nefret etti''
Toplam 1
Yorum
engin tosic yaniliyorsun..sen gecen sezon kötü oynasan bile, elinden geleni yaptin ve elinden geleni yapan bir futbolcu besiktas taraftarindan nefret görmez..seviyoruz seni
- Derbiyi yabancı hakem yönetsin
Toplam 3
Yorum
Tiryaki Heppimizzz gardasizzz
- Derbiyi yabancı hakem yönetsin
Toplam 3
Yorum
isminiz Şimdiden hakemleri etki altına almak için bütün gs yönetimi görevde yok adalet yok yabancı hakem yok penaltılarımız verilmiyor. ERKEN ağlamaya başladılar.
TFF'den Akif Çağatay Kılıç'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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