 Yeni başkan Ersan Başar oldu – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Yeni başkan oldu

    Yeni başkan Ersan Başar oldu

    Ankara'da gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul'da, başkanlık için ve Yusuf Biltekin yarıştı. 226 delegenin 113 oyunu alan , yeni başkanı oldu. Diğer aday Yusuf Biltekin 111 oyda kalırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

    , seçimden önce yaptığı konuşmada, yenilikçi bir yol haritası çizeceklerini belirterek, "Sürdürülebilir dağcılık hedefiyle, belirlediğimiz ve büyüterek koyacağımız hedeflerimizi gerçekleştirme uğraşı içinde olacağız. Günümüze ayak uydurarak, dünya federasyonları ile yarışabilir düzeye gelmek için çalışacağız." dedi.

    Başkan Başar, seçildikten sonraki konuşmasında ise delegelere verdikleri destek için teşekkür ederek, her şeyi birlikte yapacaklarını ifade etti. başkanlığındaki yönetim kurulunda ise, Ertuğrul Tugay, Süleyman Basa, Okay Vural, Aslan Yıldız, Yıldırım Güngör, Sercan Erol, Muhammed Doğan, Sinan Durgun, Metin Hellimoğlu, Yusuf Hakan Özdemir, Nurullah Eze, Nazif Makas, Muharrem Koç ve Emin Ali Kalcıoğlu yer aldı

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:22
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