Yeni başkan Ersan Başar oldu
Ankara'da gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul'da, başkanlık için Ersan Başar ve Yusuf Biltekin yarıştı. 226 delegenin 113 oyunu alan Ersan Başar, yeni başkanı oldu. Diğer aday Yusuf Biltekin 111 oyda kalırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı.
Ersan Başar, seçimden önce yaptığı konuşmada, yenilikçi bir yol haritası çizeceklerini belirterek, "Sürdürülebilir dağcılık hedefiyle, belirlediğimiz ve büyüterek koyacağımız hedeflerimizi gerçekleştirme uğraşı içinde olacağız. Günümüze ayak uydurarak, dünya federasyonları ile yarışabilir düzeye gelmek için çalışacağız." dedi.
Başkan Başar, seçildikten sonraki konuşmasında ise delegelere verdikleri destek için teşekkür ederek, her şeyi birlikte yapacaklarını ifade etti. Ersan Başar başkanlığındaki yönetim kurulunda ise, Ertuğrul Tugay, Süleyman Basa, Okay Vural, Aslan Yıldız, Yıldırım Güngör, Sercan Erol, Muhammed Doğan, Sinan Durgun, Metin Hellimoğlu, Yusuf Hakan Özdemir, Nurullah Eze, Nazif Makas, Muharrem Koç ve Emin Ali Kalcıoğlu yer aldı
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:22
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
Yeni başkan Ersan Başar oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.