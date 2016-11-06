Yeni başkan Ersan Başar oldu

Ersan Başar, seçimden önce yaptığı konuşmada, yenilikçi bir yol haritası çizeceklerini belirterek, "Sürdürülebilir dağcılık hedefiyle, belirlediğimiz ve büyüterek koyacağımız hedeflerimizi gerçekleştirme uğraşı içinde olacağız. Günümüze ayak uydurarak, dünya federasyonları ile yarışabilir düzeye gelmek için çalışacağız." dedi.



Başkan Başar, seçildikten sonraki konuşmasında ise delegelere verdikleri destek için teşekkür ederek, her şeyi birlikte yapacaklarını ifade etti. Ersan Başar başkanlığındaki yönetim kurulunda ise, Ertuğrul Tugay, Süleyman Basa, Okay Vural, Aslan Yıldız, Yıldırım Güngör, Sercan Erol, Muhammed Doğan, Sinan Durgun, Metin Hellimoğlu, Yusuf Hakan Özdemir, Nurullah Eze, Nazif Makas, Muharrem Koç ve Emin Ali Kalcıoğlu yer aldı