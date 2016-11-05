TYF'de yeni başkan Özlem Akdurak

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 4. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Özlem Akdurak seçildi.

Ankara HiltonSA'da gerçekleştirilen genel kurulda, başkanlık için Mehmet Serhat Belli ve Özlem Akdurak yarıştı.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın da katıldığı genel kurulda 214 delegenin 208'i oy kullandı. Oyların 111'ini alan Akdurak, federasyonun yeni başkanı oldu. 2014 yılından itibaren başkanlık görevini yürüten Belli ise 97 oyda kaldı.

Özlem Akdurak başkanlığındaki yönetim kurulunda; Ahmet Oğuz Özcü, Adnan Yıldırım, Ali Doğaner, Cengiz Kalkan, Ceyhan Üstüner, Ferit Esen, Hakan Yenigün, Hakan Han Özcan, Mahmut Saral, Melih Dilikoğlu, Özfer Uralp ve Yusuf Öztürk yer aldı.

Genel kurulda federasyonun faaliyet ve denetim raporları da oy birliğiyle ibra edildi.

Yelkenin ikinci kadın başkanı

Yelkende Nazlı İmre'den sonraki ikinci kadın başkan olan Özlem Akdurak, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Kalıcı başarı elde etmek için güçlü kulüpler yaratılmalı" dedi.

Kulüplerin ekonomik anlamda daha güçlü olması gerektiğine dikkati çeken Akdurak, mevcut sistemde 140'a yakın kulüpten 10-15 tanesinin varlığını koruyabildiğini kaydetti.

Akdurak, bunun tesislerle ilgili kulüplere uygulanan mali cezalardan kaynaklandığını belirterek, "Bizler yelken camiası olarak sporcu yetiştirdiği için cezalandırılan yegane spor branşıyız. Önceliğimiz sizleri bu sıkıntıdan kurtarmak olacak. Sizlere söz veriyorum, en kısa sürede en yetkili makamlara ulaşmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde federasyonun daha şeffaf olacağını dile getiren Akdurak, milli takım seçme kriterlerinin de gözden geçirileceğini bildirdi.



"Bakan Kılıç'ın çağrısı yanlış algılandı"

Genel kurula katılarak oyunu kullanan Spor Genel Müdürü Baykan, delegelere hitap etti.

Baykan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın 2016 Rio Paralimpik Oyunları öncesi bazı federasyon başkanlarının kendilerini gözden geçirmesi gerektiği noktasında yaptığı çağrının yanlış algılandığını söyledi.

Bu çağrının, "istifaya davet" gibi algılandığını ya da yansıtıldığını kaydeden Baykan, "Halbuki Sayın Bakanımız kimseyi istifaya davet etmedi" dedi.

Bakan Kılıç'ın, "kendini gözden geçirme" sözüne açıklık getiren Baykan, şöyle devam etti:

"Mesela, olimpik branşlarda olimpiyata gidemeyenlerin, olimpiyata gitme noktasında ne eksiği olduğu. Burada kendinde hata gördü mü, görmedi mi? Bunu sorgulamasıydı. Olimpiyata gidip madalya alabilecek noktada hazırlık yapması gereken federasyonların, alamadığı madalyalar konusunda ya da en azından neden madalya maçları yapamadığı konusunda kendini sorgulamasıydı. 'Olimpiyata katılamazsam, ya da madalya alamazsam bu işi bırakacağım' diyen federasyon başkanlarının verdiği taahhütlerin hatırlatılmasıydı."

Baykan, TYF'nin delege yapısındaki değişikliğe işaret ederek, "Bu noktada kesinlikle kasıt olmadığına inanıyorum. Statünün neresinde bir eksiklik vardı ki... Delege yapısındaki anormal değişiklik gözden geçirilmesi gereken bir konu. Kesinlikle Sayın Başkan ve ekibini tenzih ediyorum." diye konuştu.

Bazı federasyonların genel kurullarını 1990'lı yıllardaki siyasi parti kongrelerine benzettiğini anlatan Baykan, futbol gibi diğer branşları da tam bağımsız hale getirmek için çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Baykan, "Yelken, basketbol, hentbol gibi branşlarımızı bir an önce futbol gibi tam bağımsız, tam özerk, kendi içinde yönetilebilir hale getirmek için çağrıda bulunmalıyız. Bunun çabası içinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.