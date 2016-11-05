Milletvekili dünya şampiyonu oldu
Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan Kickboks Federasyonu Başkanı Adil Aliyev, İtalya'da düzenlenen kick boks turnuvasında, Rumen rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.
İtalya'da düzenlenen turnuvaya Azerbaycan'dan 35'e yakın profesyonel sporcu kafilesiyle gittiklerini belirten Aliyev, "Spor, insanların hayatında bir yaşam tarzı olması gerek. Bundan sonra düzenlenecek şampiyonalara da katılacağım. Ancak turnuvanın organizasyonu çok zayıftı, WAKO versiyonundan çok düşüktü. WAKO versiyonunun Bakü'de Dünya ya da Avrupa şampiyonası şeklinde yapılması için gereken ilgili kurumlara başvuruda bulunduk" dedi.
Adil Aliyev, son yıllarda Azerbaycan'ın spor dallarında dünya genelinde önemli başarılara imza atmasının en büyük etkeninin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in spora ve sporculara verdiği destek olduğunu da ifade etti.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:30
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Toplam 7
Yorum
Aslan YALAN GECMISTE SAMPIYOUKLARDA COK KATKISI OLDU AMA 2 YILDIR YOK BITMIS SATIN GITSIN ALICISI VARSA SATMAYAN CAPSIZ OLSUN
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
FB 07 BU ADAMI KACIRMAYIN BİRAN ÖNCE TAPUSUNU ALIN 12 ADAMIMIZ KENDİNİ GÖSTERDİ TEŞEKKÜRLERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
dadaş2535 Yönetimin yapacağı en önemli iş lansın bonservisini almaktır Bu adam bir harika
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