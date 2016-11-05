 Milletvekili dünya şampiyonu oldu – Fotomaç – 05 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Milletvekili dünya şampiyonu oldu

    Milletvekili dünya şampiyonu oldu

    Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan Kickboks Federasyonu Başkanı Adil Aliyev, İtalya'da düzenlenen kick boks turnuvasında, Rumen rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.

    İtalya'da düzenlenen turnuvaya Azerbaycan'dan 35'e yakın profesyonel sporcu kafilesiyle gittiklerini belirten Aliyev, "Spor, insanların hayatında bir yaşam tarzı olması gerek. Bundan sonra düzenlenecek şampiyonalara da katılacağım. Ancak turnuvanın organizasyonu çok zayıftı, WAKO versiyonundan çok düşüktü. WAKO versiyonunun Bakü'de Dünya ya da Avrupa şampiyonası şeklinde yapılması için gereken ilgili kurumlara başvuruda bulunduk" dedi.

    Adil Aliyev, son yıllarda Azerbaycan'ın spor dallarında dünya genelinde önemli başarılara imza atmasının en büyük etkeninin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in spora ve sporculara verdiği destek olduğunu da ifade etti.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milletvekili dünya şampiyonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.