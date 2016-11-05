Milletvekili dünya şampiyonu oldu

İtalya'da düzenlenen turnuvaya Azerbaycan'dan 35'e yakın profesyonel sporcu kafilesiyle gittiklerini belirten Aliyev, "Spor, insanların hayatında bir yaşam tarzı olması gerek. Bundan sonra düzenlenecek şampiyonalara da katılacağım. Ancak turnuvanın organizasyonu çok zayıftı, WAKO versiyonundan çok düşüktü. WAKO versiyonunun Bakü'de Dünya ya da Avrupa şampiyonası şeklinde yapılması için gereken ilgili kurumlara başvuruda bulunduk" dedi.



Adil Aliyev, son yıllarda Azerbaycan'ın spor dallarında dünya genelinde önemli başarılara imza atmasının en büyük etkeninin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in spora ve sporculara verdiği destek olduğunu da ifade etti.