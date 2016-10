Türk sporcu bilek güreşinde dünya şampiyonu!

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Said Erkam Bıyıkoğlu, Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda kendi kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Mayıs ayında Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Said Erkam Bıyıkoğlu, 1-9 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan'ın Blagoevgrad şehrinde düzenlenen 38. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı 55 kilo kategorisinde dünya şampiyonu oldu. UÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan Said Erkam Bıyıkoğlu, hedefinin daha üst kategorilerde de madalya almak olduğunu açıkladı.



Üniversite öğrenimi için Bursa'ya geldiğinde söyleyen Said Bıyıkoğlu, "Lise yıllarından itibaren bilek güreşi sporu ile ilgileniyordum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanıp Bursa'ya geldikten sonra Engin Terci hocamız ile tanıştım. Hocamla 4 ay gibi bir süre hazırlandıktan sonra Romanya'daki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katıldım. Burada kendi kategorimde ikincilik elde ettim. Ancak bu asla benim tahammül edeceğim bir netice olmadı. Oradaki eksiklerimi görüp 3 ay boyunca sıkı bir çalışma programı uyguladım. Bulgaristan'da düzenlenen 38. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katıldım. 21 yaş altı 55 kilo kategorisinde Dünya Şampiyonu olmayı başardım" dedi.