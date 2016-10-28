Türk sporcu bilek güreşinde dünya şampiyonu!
Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Said Erkam Bıyıkoğlu, Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda kendi kategorisinde dünya şampiyonu oldu.
Üniversite öğrenimi için Bursa'ya geldiğinde söyleyen Said Bıyıkoğlu, "Lise yıllarından itibaren bilek güreşi sporu ile ilgileniyordum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanıp Bursa'ya geldikten sonra Engin Terci hocamız ile tanıştım. Hocamla 4 ay gibi bir süre hazırlandıktan sonra Romanya'daki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katıldım. Burada kendi kategorimde ikincilik elde ettim. Ancak bu asla benim tahammül edeceğim bir netice olmadı. Oradaki eksiklerimi görüp 3 ay boyunca sıkı bir çalışma programı uyguladım. Bulgaristan'da düzenlenen 38. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katıldım. 21 yaş altı 55 kilo kategorisinde Dünya Şampiyonu olmayı başardım" dedi.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:00
- Yüzyılın itirafı
Toplam 10
Yorum
vlkn80 Siz hala bu Ülkenin Futbolunu mu izliyorsunuz?! Yazık valla size...
- Q7’ye Lille kancası
Toplam 5
Yorum
Bilkentli_Kartallar Seneye yaşı 34 olacak, verimi giderek düşmeye başlayacak, Lille de onu alacak para yok da çin'e satılabilir 10-15 m euroya..
- Yüzyılın itirafı
Toplam 10
Yorum
yazık size gs taraftarı bunlar olurken utanmadan trabzon kümeye diye bağırdı, oyuncular ve yöneticiler durun ya demedi... bunlar herkese ders olsun, futbol centilmenlikle oynansın düşmanlık yapanlar ayıplansın.
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