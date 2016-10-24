 Milli sporculara tam destek – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Milli sporculara tam destek

    Milli sporculara tam destek
    Bu yıl, 8-10-12 yaş kategorilerini kapsayan Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, Gürcistan, Batum'da gerçekleştiriliyor. 65 ülkeden, 716 sporcunun yarışacağı şampiyonaya ülkemizden 9 sporcu katıldı. Satranç Federasyonu'nun ana sponsoru İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş ve Kurumsal İletişim Müdürü Suat Sözen 31 Ekim tarihine kadar devam edecek turnuvayı yerinde izleyerek milli sporculara destek verdi.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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