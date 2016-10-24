Milli sporculara tam destek
Bu yıl, 8-10-12 yaş kategorilerini kapsayan Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, Gürcistan, Batum'da gerçekleştiriliyor. 65 ülkeden, 716 sporcunun yarışacağı şampiyonaya ülkemizden 9 sporcu katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu'nun ana sponsoru İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş ve Kurumsal İletişim Müdürü Suat Sözen 31 Ekim tarihine kadar devam edecek turnuvayı yerinde izleyerek milli sporculara destek verdi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
Milli sporculara tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.