 Milletvekili ringe çıkıyor – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Milletvekili ringe çıkıyor

    Milletvekili ringe çıkıyor

    Azerbaycan Milletvekili, Kick boks Federasyon başkanı Adil Aliyev, İtalya'da düzenlenecek Kick boks turnuvasında ringe çıkarak dövüşecek.

    Azerbaycan'da Milletvekilliğinin yanı sıra spora ve sporcuya verdiği destekle tanınan Adil Aliyev, bu sefer kendisi Ringe çıkacak. Yoğun bir kamp sürecinden geçen Milletvekili, Kick Boks alanında birçok dünya şampiyonluğu bulunuyor. Azerbaycan'da Kick Boks sporunun dünyada tanınmasına ve başarıdan başarıya koşmasının mimarı olarak tanınan Milletvekili Aliyev, Azerbaycan'da dallarının bu kadar gelişmesi ve son yıllarda Azerbaycan'ın spor dallarında dünya genelinde başarıdan başarıya imza atmasının en önemli etkeni, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in spora ve sporculara verdiği destek olduğunu söyledi. Siyaset ve sporu bir arada yürüten Aliyev, sporun insanların hayatında bir yaşam tarzı olması gerektiğini vurguladı.

    İtalya'da düzenlenecek turnuva ya da 35 profesyonel sporcu kafilesiyle gittiklerini ve bu turnuvada da kendisinin de ringe çıkacağını söyledi.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:42
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