Milletvekili ringe çıkıyor
Azerbaycan Milletvekili, Kick boks Federasyon başkanı Adil Aliyev, İtalya'da düzenlenecek Kick boks turnuvasında ringe çıkarak dövüşecek.
Azerbaycan'da Milletvekilliğinin yanı sıra spora ve sporcuya verdiği destekle tanınan Adil Aliyev, bu sefer kendisi Ringe çıkacak. Yoğun bir kamp sürecinden geçen Milletvekili, Kick Boks alanında birçok dünya şampiyonluğu bulunuyor. Azerbaycan'da Kick Boks sporunun dünyada tanınmasına ve başarıdan başarıya koşmasının mimarı olarak tanınan Milletvekili Aliyev, Azerbaycan'da spor dallarının bu kadar gelişmesi ve son yıllarda Azerbaycan'ın spor dallarında dünya genelinde başarıdan başarıya imza atmasının en önemli etkeni, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in spora ve sporculara verdiği destek olduğunu söyledi. Siyaset ve sporu bir arada yürüten Aliyev, sporun insanların hayatında bir yaşam tarzı olması gerektiğini vurguladı.
İtalya'da düzenlenecek turnuva ya da 35 profesyonel sporcu kafilesiyle gittiklerini ve bu turnuvada da kendisinin de ringe çıkacağını söyledi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:42
- Bizi kimse tutamaz!
Toplam 13
Yorum
TS Ayağınız yere bassın, GS maçında TS futbol oynamadı sadece defans yaptı TS ra yakışır futbol ve galibiyetler almalı. Yanalla olur mu? Zor.
- Villarreal, son dakikada güldü
Toplam 3
Yorum
Cenk İyi halt etti tutan kuponu yatırdı 2den0a 13 TLme kan doğradı
- Usta: Geliyoruz!
Toplam 4
Yorum
hizipsavar adını bile yazmayıp gerçek sıfatı olan noktaları kullanan kişi açsından tarih okusun. dini 1700 sene evvel ik emri oku ama anlaşılıyor ki bu okuduğunu bile anlayamayacak kadar cahil. trabzona dil uzatmka ne sana nede senin gibilere düşmez. haddini bilmeyen bildirmek boynumuzun borcudur.
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