Melek Hu, masa tenisinde Avrupa Şampiyonu

2016 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Tek Kadınlarda Portekizli Rakibi YU Fu'yu yenen milli sporcu Melek HU şampiyon oldu.

Milli sporcu Melek HU, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam etmekte olan 2016 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde tek kadınlarda bir numaralı seri başı Alman HAN Ying'i 4-2, yarı finalde Hollandalı LI Jie'yi 4-0 gibi net skorlarla yenerek finale kaldı. Masa tenisi tarihimizde ilk defa kaldığımız tek kadınlar finalinde Melek HU, Portekizli YU Fu'yu da 4-1 ile geçerek ülkemize altın madalyayı armağan etti.