Melek Hu, masa tenisinde Avrupa Şampiyonu
2016 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Tek Kadınlarda Portekizli Rakibi YU Fu'yu yenen milli sporcu Melek HU şampiyon oldu.
Milli sporcu Melek HU, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam etmekte olan 2016 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde tek kadınlarda bir numaralı seri başı Alman HAN Ying'i 4-2, yarı finalde Hollandalı LI Jie'yi 4-0 gibi net skorlarla yenerek finale kaldı. Masa tenisi tarihimizde ilk defa kaldığımız tek kadınlar finalinde Melek HU, Portekizli YU Fu'yu da 4-1 ile geçerek ülkemize altın madalyayı armağan etti.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Riva'yı al Fikret başkan"
Toplam 16
Yorum
Mehmet Fiyat 300 milyon dolar, versinler hadi:)
- Eren'siz derdi çok
Toplam 2
Yorum
koca cimbomlu adamin gol atabilmesi icin kanatlarin cok iyi calismasi lazim bizim en buyuk sorunumuz kanat. bruma tamam da orta sorunu var takimin. ereni besleyemezsen hep snejder e ver ortadan ilerle nereye kadar...
- Başakşehir fırtına gibi
Toplam 2
Yorum
bayramozkan Abdullah avcı bu haftada hakem hatası olduğunu düşünüyormu.
Melek Hu, masa tenisinde Avrupa Şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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