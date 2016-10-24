Başkanlar bir bir belli oluyor
SPOR federasyonlarında başkanlık seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Birçok federasyonun patronu belli olurken, dün iki başkan da belli oldu. Atletizmde Fatih Çintimar bir kez daha başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanırken, judo da yeni patron eski milli sporcu Sezer Huysuz oldu.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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