 Başkanlar bir bir belli oluyor – Fotomaç – 24 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Başkanlar bir bir belli oluyor

    Başkanlar bir bir belli oluyor
    federasyonlarında başkanlık seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Birçok federasyonun patronu belli olurken, dün iki başkan da belli oldu. Atletizmde Fatih Çintimar bir kez daha başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanırken, judo da yeni patron eski milli sporcu oldu.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkanlar bir bir belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.