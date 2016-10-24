 Avusturya’da büyük heyecan – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Avusturya’da büyük heyecan

    Avusturya’da büyük heyecan
    Dünya Karate Şampiyonası yarın Avusturya'da başlayacak. 118 ülkeden bin 24 sporcunun yer alacağı turnuvaya milli takım 13 erkek, 10 kadın ile katılacak. Ay-yıldızlılarda üst üste iki Dünya Şampiyonu olan artı 84 kiloda Enes Erkan, unvanını korumak için tatamiye çıkacak.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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