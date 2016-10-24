Avusturya’da büyük heyecan

Dünya Karate Şampiyonası yarın Avusturya'da başlayacak. 118 ülkeden bin 24 sporcunun yer alacağı turnuvaya milli takım 13 erkek, 10 kadın ile katılacak. Ay-yıldızlılarda üst üste iki Dünya Şampiyonu olan artı 84 kiloda Enes Erkan, unvanını korumak için tatamiye çıkacak.