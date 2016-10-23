Melek Hu, masa tenisinde şampiyon oldu
2016 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası tek kadınlarda Portekizli rakibi Yu Fu'yu 4-1 yenen Türk sporcu Melek Hu şampiyon oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2016 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası tek kadınlarda Melek Hu, Türkiye'ye bu kategoride ilk şampiyonluğunu getirdi.
Çeyrek finalde tek kadınlarda bir numaralı seri başı Alman Han Ying'i 4-2, yarı finalde Hollandalı Li Jie'yi 4-0 yenen Melek Hu, Türkiye'nin tarihinde ilk kez katıldığı tek kadınlar kategorisinin finalinde de Porteklzli rakibi Yu Fu'yu 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalya elde etti.
Finalde Melek Hu'ya yenilen Yu Fu gümüş madalyanın sahibi olurken, Hollandalı Li Jie ve Rumen Elizabeta Samara bronz madalya kazandı.
Şampiyonluğunun ardından konuşan Melek Hu, "Bugün oynadığım oyundan çok memnunum. Kendime güveniyordum ve topa karşı doğru hislerim vardı." ifadesini kullandı.
Melek Hu'nun finaldeki rakibi Yu Fu ise "O çok hızlıydı. Onun oyununa karşılık veremedim." diye konuştu.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:20
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 5
Yorum
haci 35 bu hareket faul deyilde ne yazik böylemi sapiyon olacak bjk
- Osmanlı'ya Paşa çelmesi
Toplam 1
Yorum
Osmanlı'ya Paşa çelmesi. hakem çelmesi olmasın. geçen yıl rıza hoca kasımpaşanın 19 puanını hakemler çaldı dedi kasımpaşanın puanına 19 ekleyin ayrıca kayseri maçında Akhisar aleyhine 2 tane penaltı verdiler ceza alanı dışından. bu yıl osmanlı büyükler için tehlikeli ya aleyhine penaltı ver 3 sarı göster 21 faul ver. rakibi mutlaka az faul yapmış 9u geçmemiştir. sarı ise 1
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 5
Yorum
Ozi Her hafta bir vukuatı var BJK nin.. Tosiç'in tabanını görmezlikten gelmeye gerek yok.Afiyet olsun..
Melek Hu, masa tenisinde şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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