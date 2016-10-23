 Melek Hu, masa tenisinde şampiyon oldu – Fotomaç – 23 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Melek Hu, masa tenisinde şampiyon oldu

    Melek Hu, masa tenisinde şampiyon oldu

    2016 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası tek kadınlarda Portekizli rakibi Yu Fu'yu 4-1 yenen Türk sporcu Melek Hu şampiyon oldu.

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2016 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası tek kadınlarda Melek Hu, 'ye bu kategoride ilk şampiyonluğunu getirdi.

    Çeyrek finalde tek kadınlarda bir numaralı seri başı Alman Han Ying'i 4-2, yarı finalde Hollandalı Li Jie'yi 4-0 yenen Melek Hu, Türkiye'nin tarihinde ilk kez katıldığı tek kadınlar kategorisinin finalinde de Porteklzli rakibi Yu Fu'yu 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalya elde etti.

    Finalde Melek Hu'ya yenilen Yu Fu gümüş madalyanın sahibi olurken, Hollandalı Li Jie ve Rumen Elizabeta Samara bronz madalya kazandı.

    Şampiyonluğunun ardından konuşan Melek Hu, "Bugün oynadığım oyundan çok memnunum. Kendime güveniyordum ve topa karşı doğru hislerim vardı." ifadesini kullandı.

    Melek Hu'nun finaldeki rakibi Yu Fu ise "O çok hızlıydı. Onun oyununa karşılık veremedim." diye konuştu.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Melek Hu, masa tenisinde şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.