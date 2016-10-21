Masa tenisinde iki aday çıktı

Masa Tenisi Federasyonunun 4. olağan genel kurulunda 2 aday yarışacak. Federasyondan alınan bilgiye göre, mevcut başkan Oktay Çimen ve Kerim Koç dün akşam sona eren başkan adaylığı için başvuruda bulundu. Masa Tenisinde Genel kurul 30 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.