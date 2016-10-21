 Masa tenisinde iki aday çıktı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Masa tenisinde iki aday çıktı

    Masa tenisinde iki aday çıktı
    Masa Tenisi Federasyonunun 4. olağan genel kurulunda 2 aday yarışacak. Federasyondan alınan bilgiye göre, mevcut başkan Oktay Çimen ve Kerim Koç dün akşam sona eren başkan adaylığı için başvuruda bulundu. Masa Tenisinde Genel kurul 30 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
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