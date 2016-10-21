Masa tenisinde iki aday çıktı
Masa Tenisi Federasyonunun 4. olağan genel kurulunda 2 aday yarışacak. Federasyondan alınan bilgiye göre, mevcut başkan Oktay Çimen ve Kerim Koç dün akşam sona eren başkan adaylığı için başvuruda bulundu. Masa Tenisinde Genel kurul 30 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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