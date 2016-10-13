Tekvando başkanlığına tek aday
Türkiye Tekvando Federasyonunun yapılacak olağan genel kuruluna tek adayla girilecek.
Genel kurul öncesinde mevcut başkan Metin Şahin dışında başvuruda bulunan çıkmadı. Şahin, seçime tek aday olarak katılacak.
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun olağan genel kurulu 24 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:31
- Tannane satışta
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Yorum
Murat Sat Brumayı 25 e al bu adamı
- Yıldırım Demirören A Spor'da
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Yorum
bu söz söylenince ne cevap verdi Mosturoğlu: "PFDK ikiye bölünmüş durumda" PFDK ikiye bölünmüş durumda. İki bölüm var. Kurul başkanı bu bölümlerden hangisine göre hareket ederse o bölümün kararı çıkıyor. Bu yüzden de PFDK'nın aynı olaylara takımdan takıma, futbolcudan futbolcuya göre değişen kararları var. Oy çokluğuyla hareket eden üyeler belli bir grup adına çalışıyor.
- Tribünler doldurulmalı
Toplam 1
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isminiz slm tscokseviyorumfurkanmetinbaskan
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