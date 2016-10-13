 Tekvando başkanlığına tek aday – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Tekvando başkanlığına tek aday

    Tekvando başkanlığına tek aday

    Tekvando Federasyonunun yapılacak olağan genel kuruluna tek adayla girilecek.

    Genel kurul öncesinde mevcut başkan Metin Şahin dışında başvuruda bulunan çıkmadı. Şahin, seçime tek aday olarak katılacak.

    Tekvando Federasyonu'nun olağan genel kurulu 24 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:31
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