 Rus sporcunun altın madalyası geri alındı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Rus sporcunun altın madalyası geri alındı

    Rus sporcunun altın madalyası geri alındı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus sporcu Tatyana Lysenko'nun doping yaptığı gerekçisiyle 2012 Londra Yaz Olimpiyatları'nda çekiç atma dalında elde ettiği altın madalyanın geri alındığını bildirdi.

    IOC'den yapılan açıklamada, 2012 Londra'da çekiç atmada altın madalya kazanan 33 yaşındaki Lysenko'nun tekrar incelenen doping örneği testinin pozitif çıkması nedeniyle, geriye dönük olarak 2012'deki olimpiyatlardan ihraç edildiği belirtildi.

    Öte yandan, bu daldaki altın madalya, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ikinci sıradaki Polonyalı sporcu Anita Wlodarczyk'un olacak. Polonyalı sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanmıştı.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:06
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