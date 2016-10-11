 Resmi başvuruda bulundular! – Fotomaç – 11 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Resmi başvuruda bulundular!

    Resmi başvuruda bulundular!

    İtalya Milli Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago, 'nın 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylığından çekildiklerini açıkladı.

    Belediyesi'nin olumsuz yaklaşımı sebebiyle İtalya'da son bir aydır krize dönüşen başkent Roma'nın, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na adaylık konusunda sona yaklaşıldı.

    Foro Italico kompleksindeki CONI merkezinde basın toplantısı düzenleyen başkan Malago, Roma'nın olimpiyat adaylığını çekmek için resmi başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bu sabah, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC), Roma'nın 2024 adaylık sürecini durdurduğumuza ilişkin mektup gönderdim." dedi.

    Malago, 2019 yılındaki IOC Genel Kurulu'na Milano'nun ev sahipliği yapması için talepte bulunduklarını da belirtti.

    Olimpiyat adaylığı için IOC'ye başvuran aday kentlerin yerel yönetiminin onayını alması, ana şart olarak koşuluyor. 2024 Yaz Olimpiyatları için IOC'ye geçen yıl başvuruda bulunan Roma'nın adaylığı, geçen ay Roma Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla, 12'ye karşı 30 oyla reddedilmişti. Roma'nın adaylığı, belediyeden gelen bu ret kararıyla zora girmişti.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Resmi başvuruda bulundular! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.