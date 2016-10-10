Badmintonda 4 madalya
Uluslararası Bulgaristan Babolat Badminton Turnuvası'nda Türkiye, 2 altın ile birer gümüş ve bronz madalya elde etti.
Çift kadınlarda Büşra Yalçınkaya ve Fatma Nur Yavuz, karışık çiftler kategorisinde de Melih Turgut ve Fatma Nur Yavuz altın madalya kazandı.
Çift erkeklerde mücadele eden Muhammed Ali Kurt ve Mert Tunç ikinci, Bahadır Kaan Kola ve Melih Turgut ise üçüncü oldu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:26
- Forvet yok gol yok
Toplam 5
Yorum
ersaytaylan@hotmail.com aziz başgan gyfjghc sigurosson'u fenere al.
- Hadi ben kaçtım
Toplam 14
Yorum
ersay iyide adam yönetimle anlaşmış baştan peşin peşin söylemiş kime ne yani
- Hadi ben kaçtım
Toplam 14
Yorum
kartal 43 rakipleri bjk ve gs arayı hazırlık maçı yaparak geçiriyor beyefendi ülkesinde tatil yapıyor.bu gidişle aradaki fark daha da açılır.Allah çalışana verir.
Badmintonda 4 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.