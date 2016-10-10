 Badmintonda 4 madalya – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Badmintonda 4 madalya

    Badmintonda 4 madalya

    Uluslararası Bulgaristan Babolat Badminton Turnuvası'nda , 2 altın ile birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

    Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da düzenlenen turnuvada Türk sporcular, çift kadınlar ve karışık çiftlerde şampiyonluğa ulaştı, çift erkeklerde ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

    Çift kadınlarda Büşra Yalçınkaya ve Fatma Nur Yavuz, karışık çiftler kategorisinde de Melih Turgut ve Fatma Nur Yavuz altın madalya kazandı.

    Çift erkeklerde mücadele eden Muhammed Ali Kurt ve Mert Tunç ikinci, Bahadır Kaan Kola ve Melih Turgut ise üçüncü oldu.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:26
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