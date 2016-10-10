Badmintonda 4 madalya

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da düzenlenen turnuvada Türk sporcular, çift kadınlar ve karışık çiftlerde şampiyonluğa ulaştı, çift erkeklerde ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Çift kadınlarda Büşra Yalçınkaya ve Fatma Nur Yavuz, karışık çiftler kategorisinde de Melih Turgut ve Fatma Nur Yavuz altın madalya kazandı.

Çift erkeklerde mücadele eden Muhammed Ali Kurt ve Mert Tunç ikinci, Bahadır Kaan Kola ve Melih Turgut ise üçüncü oldu.