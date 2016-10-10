 Atıcılıkta bronz madalya – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Atıcılıkta bronz madalya

    Atıcılıkta bronz madalya
    Uluslararası Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası müsabakalarında, milli atıcımız İsmail Keleş üçüncü oldu. Atıcılık Federasyonu tarafından İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen müsabakalarda İsmail Keleş'in, 10 metre havalı tabancı kategorisinde elde ettiği 178.4 puanla bronz madalya kazandığı bildirildi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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