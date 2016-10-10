Atıcılıkta bronz madalya
Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası müsabakalarında, milli atıcımız İsmail Keleş üçüncü oldu. Atıcılık Federasyonu tarafından İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen müsabakalarda İsmail Keleş'in, 10 metre havalı tabancı kategorisinde elde ettiği 178.4 puanla bronz madalya kazandığı bildirildi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Atıcılıkta bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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