 Okçulukta ilk heyecan – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Okçulukta ilk heyecan

    Okçulukta ilk heyecan
    Okçuluk Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Kupası Finalleri'nde dereceye girenler belli oldu. 'da yapılan organizasyonda dereceye girenler şöyle: Makaralı yay kadınlarda: 1.Yeşim Bostan, 2. Aleyna Akçınar, 3. Sevim Yıldır. Erkeklerde: 1. Demir Elmaağaçlı, 2. Süleyman Araz, 3. Emre Çömez.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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