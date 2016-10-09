Okçulukta ilk heyecan
Okçuluk Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası Finalleri'nde dereceye girenler belli oldu. Karşıyaka'da yapılan organizasyonda dereceye girenler şöyle: Makaralı yay kadınlarda: 1.Yeşim Bostan, 2. Aleyna Akçınar, 3. Sevim Yıldır. Erkeklerde: 1. Demir Elmaağaçlı, 2. Süleyman Araz, 3. Emre Çömez.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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