WADA'da değişiklik

İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen 5. Olimpiyat Zirvesi'nde, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) sisteminin tamamen gözden geçirilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın öncülüğünde toplanan ve IOC Asbaşkanlığı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanlığı görevlerini yürüten Uğur Erdener'in de katıldığı zirvede, önemli kararlar alındı.

Zirve sonununda yayınlanan deklarasyonda, dopinge bulaşmamış atletlerin korunmasının olimpik hareket içinde tümüyle mutlak öncelik olduğu vurgulanarak, "Müzakereler, 'Olimpiyat Gündemi 2020' reform paketinin uygulanmasında ve IOC ile Olimpiyat Zirvesi'nin bundan sonra alacağı kararlarda dönüm noktası olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Deklarasyonun teklifler bölümünde, doping testlerinin spor organizasyonlarından bağımsız olarak yapılması, doping yapan sporculara ilişkin yaptırımların WADA yerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından duyurulması ve WADA içinde profesyonel bir istihbarat birimi kurulması konusunda mutabakat sağlandığı belirtildi.

Olimpik Hareket ile hükümetler arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunun aktarıldığı deklarasyonda, dopingle mücadele sisteminin milli çıkarlardan bağımsız olması adına WADA'nın ulusal dopingle mücadele organizasyonlarına karşı daha güçlü yetkilerle donatılacağının altı çizildi.

Öte yandan, uluslararası veri gizliliği düzenlemeleriyle uyumlu hale gelmesi ve kritik bilgilerin sızmasını engellemek için WADA'nın bilgi güvenlik standartlarının ciddi şekilde geliştirilmesine karar verildiği de kaydedildi.

Zirveye IOC asbaşkanlarının yanı sıra, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da aralarında bulunduğu bazı uluslararası spor federasyonları başkanları ve diğer ilgili kuruluşlar katıldı.