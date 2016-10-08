Şahika Ercümen'den yeni rekor
Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'da yapılan yarışta 'sabit ağırlık paletsiz disiplini'nde 50 metre derine inerek dünya ikincisi oldu.
Şahika Ercümen, bu başarısının yanı sıra kendisine ait olan 44 metrelik mesafeyi 6 metre geliştirerek yeni Türkiye rekoruna imza attı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası sona erdi. Bir hafta süren şampiyonanın son gününde 'sabit ağırlık paletsiz disiplini'nde yarışlar yapıldı. Son gün yarışlarına 30 sporcu daldı. Çekya'dan Alena Konecna, 3.01 dakikada 60 metreye inerek dünya rekoru kırdı. Önceki rekor 58 metre ile yine kendisine aitti.
Türk Milli Takımı'ndan Şahika Ercümen ise 2.29 dakikada 50 metreye inerek dünya ikincisi oldu. Şahika, daha önce kendisine ait olan 44 metrelik Türkiye rekorunu da 6 metre geliştirerek yeni bir rekorun sahibi oldu. İspanya'dan Gemma Vila Çatala 1.46 dakika süre farkı ile 50 metreye inerek dünya üçüncüsü oldu.
BAZI SPORCULAR BAYILDI
rkeklerde Çekya'dan Michal Risian 2.58 dakikada 78 metreye inerek dünya rekoru kırdı. Önceki rekor 73 metre ile İtalyan Homar Leuci'ye atti. Dünya rekorunu elinden kaçıran İtalyan Homar Leuci ise 2.53 dakikada 74 metreye inerek dünya ikincisi oldu. Vatandaşı Michele Gıurgola da 3.05 dakika ile 68 metreye indi ve dünya üçüncülüğü elde etti. Son gün yarışlarında deniz yüzeyine çıkan bir çok sporcu kısa süreliğine baygınlık geçirdi. Dereceye giren sporcular ödüllerini akşam düzenlenecek törenle alacak.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:02
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Toplam 12
Yorum
gozgoz35 dogustan fenerbahceli olan hocamiz yanal , klubumuze trabzonda da hizmet etmeye devam ediyor . Var ol Ersun hoca :))
- Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu
Toplam 3
Yorum
Alemdar Juan Quntero ofansif Erick Qutirrez ise defansif ama orta sahanin her iki yönünü oynayabilen tam bir takim oyuncusu iyi bir yetenek
- Neustadter, Rubin Kazan’la flört ediyor
Toplam 3
Yorum
FB1907 getirirsin 3-5 milyon euro istedigin her yere gidebilirsin
Şahika Ercümen'den yeni rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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