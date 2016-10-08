Şahika Ercümen'den yeni rekor

Şahika Ercümen, bu başarısının yanı sıra kendisine ait olan 44 metrelik mesafeyi 6 metre geliştirerek yeni Türkiye rekoruna imza attı.



Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası sona erdi. Bir hafta süren şampiyonanın son gününde 'sabit ağırlık paletsiz disiplini'nde yarışlar yapıldı. Son gün yarışlarına 30 sporcu daldı. Çekya'dan Alena Konecna, 3.01 dakikada 60 metreye inerek dünya rekoru kırdı. Önceki rekor 58 metre ile yine kendisine aitti.



Türk Milli Takımı'ndan Şahika Ercümen ise 2.29 dakikada 50 metreye inerek dünya ikincisi oldu. Şahika, daha önce kendisine ait olan 44 metrelik Türkiye rekorunu da 6 metre geliştirerek yeni bir rekorun sahibi oldu. İspanya'dan Gemma Vila Çatala 1.46 dakika süre farkı ile 50 metreye inerek dünya üçüncüsü oldu.



BAZI SPORCULAR BAYILDI

rkeklerde Çekya'dan Michal Risian 2.58 dakikada 78 metreye inerek dünya rekoru kırdı. Önceki rekor 73 metre ile İtalyan Homar Leuci'ye atti. Dünya rekorunu elinden kaçıran İtalyan Homar Leuci ise 2.53 dakikada 74 metreye inerek dünya ikincisi oldu. Vatandaşı Michele Gıurgola da 3.05 dakika ile 68 metreye indi ve dünya üçüncülüğü elde etti. Son gün yarışlarında deniz yüzeyine çıkan bir çok sporcu kısa süreliğine baygınlık geçirdi. Dereceye giren sporcular ödüllerini akşam düzenlenecek törenle alacak.