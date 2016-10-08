Cumhurbaşkanımızın sayesinde

Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: Kazandığımız madalyalarda en büyük desteği Erdoğan’dan aldık

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin milli takımı övdü. 2016'da 70 altın, 58 gümüş ve 101 bronz madalya kazandıklarını söyleyen Şahin, "Sporcularımız, ülkemizi gururlandırdı" dedi. 24 Ekim'deki genel kurulda başkan adayı olduğunu milli sporcuların da katıldığı bir basın toplantısında açıklayan Şahin, "Hedefimiz her zaman zirve. En büyük desteği değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanımızdan alıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Şahin ayrıca, Peru'daki 10. Tekvando Poomse Dünya Şampiyonası'nda 2. olan milli takımın, tarihi bir başarı yakalayıp Türkiye'yi gururlandırdığını dile getirdi.