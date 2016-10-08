Cumhurbaşkanımızın sayesinde
Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: Kazandığımız madalyalarda en büyük desteği Erdoğan’dan aldık
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin milli takımı övdü. 2016'da 70 altın, 58 gümüş ve 101 bronz madalya kazandıklarını söyleyen Şahin, "Sporcularımız, ülkemizi gururlandırdı" dedi. 24 Ekim'deki genel kurulda başkan adayı olduğunu milli sporcuların da katıldığı bir basın toplantısında açıklayan Şahin, "Hedefimiz her zaman zirve. En büyük desteği değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanımızdan alıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Şahin ayrıca, Peru'daki 10. Tekvando Poomse Dünya Şampiyonası'nda 2. olan milli takımın, tarihi bir başarı yakalayıp Türkiye'yi gururlandırdığını dile getirdi.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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