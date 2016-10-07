'Şehitlere armağan olsun'

Serbest stil ikili takım kategorisinde bayrağımızı dalgalandıran Dağlı-Muran ikilisi, şampiyonluğu 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiklerini söyledi. “Onlar bizim için savaştı, biz de onlar ve ülkemiz için İstiklal Marşımızı dünyaya ezberletmek istiyoruz” dedi.

Peru'da düzenlenen 10. Tekvando Poomse Dünya Şampiyonası'nda 18 yaş üstü serbest stil ikili takım kategorisinde şampiyonluk yaşayan milli sporcularımız Kübra Dağlı ve Emirhan Muran büyük bir başarının altına imza attı. Şampiyon ikilinin motivasyon kaynağı, 15 Temmuz'da alçak Fetö'cü teröristlere göğüslerini siper ederek kahramanlık destanı yazan şehitlerimiz oldu. Dağlı, "Şampiyonluğumuzu 15 Temmuz şehitlerimize armağan ediyorum. Onlar bizim için savaştı, biz de onlar ve ülkemiz için İstiklal Marşımızı tüm dünyaya ezberletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK DESTEKLEDİ

Dağlı altın madalya için yıllardır çalıştığını söylerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük destek gördüğünün altını çizdi. Milli sporcumuz, "Bu madalya sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, antrenörlerimiz ve ailemden çok büyük destek gördüm. Cumhurbaşkanımız telefonla arayarak tebrik etti. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu, tek kişilik bir başarı değil ekip işi. Poomse ileride olimpiyatlara dahil olursa orada da şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.



TEK TÜRK VE MÜSLÜMAN SPORCU KÜBRA DAĞLI

Kübra Dağlı, 2014'ten beri Dünya Tekvando Federasyonu tarafından oluşturulan gösteri takımında tek Türk ve Müslüman sporcu olarak yer aldığını söyledi. Tamamının Koreli sporculardan olduğu takımla daha önce olimpiyat gösterileri yaptıklarını vurgulayan Dağlı, burada devamlılığını sürdürmek istediğini aktardı.



'BAYRAMLARDA EVE BİLE GİTMEDİK'

Emirhan Muran, Peru'daki şampiyona öncesi bayramlarda bile evlerine gitmeyerek çalıştıklarını vurguladı. Hedefe ulaştıkları için çok mutlu olduklarını belirten şampiyon sporcumuz, şunları söyledi: "Ülkemizin yaşadığı zor günlerde böyle bir başarı elde etmenin gururunu yaşıyoruz. Dünya şampiyonu olmayı bekliyorduk.



HERŞEY TÜRKİYE İÇİN

Hedefimiz şampiyonluktu ve bu doğrultuda bir yıldır çalışmalarımızı dinlenmeden sürdürdük. Bayramlarda evimize dahi gitmedik. Elde ettiğimiz altın madalyayı 15 Temmuz şehitlerimize armağan etmek istiyorum" dedi.



TEKVANDO POOMSE NEDİR?

Poomse tekvandoda hareketlerin becerikli bir biçimde anlatımıdır. Seri hareketler biçiminde ruhunuzdaki becerinin ve yeteneğin bir dışa vurumudur. Poomseler birbirine benzer hareketlerden oluşan fakat tamamen ayrı manalara gelen temel beceri hareketleridir. Tekvandodaki temel hareketlerin sanatsal bir yaklaşımla anlatımı, tekvando felsefesi ve etiğinin kompozisyon şeklinde ifade edilmesidir.