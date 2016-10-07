 Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları başladı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    başladı

    Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları başladı

    Yarışlara 30 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 200 sporcu katılıyor

    Bu yıl ilki gerçekleşen , 30 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 200 sporcunun katılımıyla başladı.

    Göcek Marin Türk İskelesi'nden start alan sporcular akşam saatlerine kadar Göcek'te bulunan adalar etrafında yelken açtı. Uygun rüzgarın oluşmasıyla yarışa katılan sporcular kıyasıya mücadele etti.

    Üç gün sürecek yarışlar, 9 Ekim Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.


    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:42
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