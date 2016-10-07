Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları başladı

Bu yıl ilki gerçekleşen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları, 30 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 200 sporcunun katılımıyla başladı.

Göcek Marin Türk İskelesi'nden start alan sporcular akşam saatlerine kadar Göcek'te bulunan adalar etrafında yelken açtı. Uygun rüzgarın oluşmasıyla yarışa katılan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Üç gün sürecek yarışlar, 9 Ekim Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.