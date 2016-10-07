Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları başladı

Yarışlara 30 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 200 sporcu katılıyor
Bu yıl ilki gerçekleşen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları, 30 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 200 sporcunun katılımıyla başladı.
Göcek Marin Türk İskelesi'nden start alan sporcular akşam saatlerine kadar Göcek'te bulunan adalar etrafında yelken açtı. Uygun rüzgarın oluşmasıyla yarışa katılan sporcular kıyasıya mücadele etti.
Üç gün sürecek yarışlar, 9 Ekim Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:42
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Bunlar mı battı, hiç adil olmamış
- "Beşiktaş'tan teklif aldım"
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Tüh :-(
- Oyuncular etkilenmiş
Toplam 8
Yorum
Hazar Ceyhun Boş ve palavra insanların göklere çıkarılmasının örneklerine Türk tarihinde ziyadesiyle rastlarız. Osmanlı böyle yıkıldı, Türkiye Cumhuriyeti de 3 ay önce aynı palavranın pençesinden milletin sağduyusu ile kurtuldu. Yazık bu ülkeye ve millete...
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