 2018 Türkiye’de – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    2018 ’de

    2018 Türkiye’de
    Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF) Kongresi'nden adına sevindirici haber geldi. 2018 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasına karar verildi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:12
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