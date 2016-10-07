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yeterrr volki demrel gitsin ... gençlere yol açın..
salih kova volkan
adnan Maalesef maaaalesef top aglarimizda.maci kazanamayacagiz bakin da görün.
2018 Türkiye’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.