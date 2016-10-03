Sokaklardan geldiler, Avrupa’yı titrettiler

Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilke imza atan ve bugün THY'ye ait bir uçakla saat 16.30'da Sofya'dan İstanbul'a gelen Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı'nı Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı. Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Kulübü Başkanı Halit Albayrak, kazandıkları zaferle ilgili olarak şöyle konuştu:



"Türkiye'de yaklaşık 30 yıldan beri buz hokeyi tarihi var. 30 yıllık tarihte ilk defa biz Avrupa'da grup şampiyonu olarak bir üst gruba çıkmaya hak kazandık. Çok mutluyuz ve onun heyecanı üzerimizde. Geçen sene de Türkiye Süper Ligi şampiyonu olduk. Geçen sene de katıldık, ama geçen sene ikinci olarak gruptan çıkamadık. Bu sene arkadaşlarımızla daha çok çalıştık ve hedefimize ulaştık. Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu şampiyonu olarak bir üst gruba çıktık. 21-23 Ekim'de İspanya'da gerçekleşecek şampiyona öncesi çok heyecanlıyız. Litvanya, İspanya ve İngiliz ekipleri rakiplerimiz olacak. Gelir gelmez bir günlük dinlemenin ardından yeniden çalışmalara başlayacağız."



MEYDANLARDA YETİŞTİRDİĞİMİZ OYUNCULAR BAŞARI GETİRDİ



Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi takımının bir sorumluluk projesi olduğunu hatırlatan Albayrak, "Biz 2009 yılında kurulduk. İçinde madde bağımlıların da olduğu arkadaşlarımız vardı. Onlarla başladık, onlarla ilk önce birinci lige çıktık ve grup liglerinde mücadele ettik. Onun ardından birinci lig ikinciliği aldık, birinci lig şampiyonluğu aldık ve 6 seneden beri Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu liglerinde mücadele ediyoruz. Şu an çok iyi bir karmamız var, 6-7 tane milli sporcumuz var. 7 sene önce Zeytinburnu'nda meydanlarda yetiştirdiğimiz gençlerimiz var, Amerika, Ukrayna, Rusya'dan yabancı sporcularımız var. Çok iyi bir karma olduğumuzu düşünüyorum. Bu karmanın sonucunda Türkiye'de çok iyi bir başarı elde ettik" diye konuştu.



BİZİM İÇİN TECRÜBE OLACAK



Takım kaptanı Gökhun Öztürk ise şunları söyledi:



"Çok kısa bir çalışma sergiledik. Çok fazla uzun bir kamp dönemi gerçekleştirmedik. Buz hokeyi tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Adımızı şu anda uluslararası federasyonda duyurmaya başladık. Takım arkadaşlarıma, tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Zor bir mücadele aşaması olacak. Üst düzey takımlarla oynayacağız ama bu bizim için tecrübe olacak. "



ZORLU RAKİPLERLE MÜCADELE EDECEKLER



Buz Hokeyi Takımı, İspanya'da gerçekleştirilecek ikinci grup elemelerinde İngiltere'den Nothingham Panthers, İspanya'dan CH Jaca ve Letonya'dan Liepaja takımlarıyla mücadele edecek. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, "Sorunlu çocuklar için buz hokeyi takımı kuralım" fikriyle temelleri atılan takım, son iki yıldır Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig şampiyonluğunu kimseye kaptırmıyor. (DHA)