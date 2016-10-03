2 altın 1 bronz madalya kazandık
Milli sporcular, Peru'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 2 altın ve 1 bronz madalya elde etti.
Peru'da düzenlenen 10. Tekvando Poomse Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen ve yarın sona erecek şampiyonaya 55 ülkeden 760 sporcu katılıyor.
Organizasyonda 20'si erkek 16'sı bayan 36 sporcuyla temsil edilen Türkiye, şampiyonanın üçüncü gününde 2 altın ve 1 bronz madalya aldı.
Otuz yaş üstü ikili takım kategorisinde Mevlüt Pekcan-Serim Olgun Kahveci çifti ile 18 yaş üzeri serbest stil ikili takım kategorisinde Emirhan Muran-Kübra Dağlı çifti, dünya şampiyonu oldu.
Bayanlar 12-17 yaş arası serbest stil bireysel kategorisinde ise Gülsena Karakuyulu bronz madalya elde etti.
Türkiye, böylelikle şampiyonada üç gün sonunda 4 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyaya ulaştı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:00
- Operasyon yolda
Toplam 9
Yorum
efsane Bu zeki yavru, mustafa akbaş ve yumlu kimden torpilli. bunların kalitesi yıllardır ortada. kalitesizler. 3. ligde bol bunlardan.
- Deli fişek
Toplam 10
Yorum
andac Nasıl bir habercilik bu ya..Maçı seyretseydiniz bari..Brumanın getirip Podolskinin attığı gol Galatasarayımızın öne geçtiği goldür beraberlik golü değil...Beraberlik golü Selçuk'un frikik golü....
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 19
Yorum
BEKİR KARDEŞ NE BEKLİYOSUN SUAREZİ Mİ GETİRSELERDİ.43 MAÇ 17 GOL AZ DİYOSUN.BENDE BBİR BEŞİKTAŞLIYIM LAKİN BEŞİKTAŞ AVRUPADA(İSİM OLARAK) NE PORTO ADINDA NE BENFİCA ADINDA NE DE DNAMO KİEV.GEÇEN YIL 20 30 GOL ATAN BİR OYUNCU BEŞİKTAŞA MI GELİR SENCE ? BEŞİKTAŞTA ATAN OYUNCU GİDİYOR SEN ABOUBAKAR 17 GOL ATMIŞ YETERSİZ DİYOSUN
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