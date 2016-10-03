2 altın 1 bronz madalya kazandık

Peru'da düzenlenen 10. Tekvando Poomse Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen ve yarın sona erecek şampiyonaya 55 ülkeden 760 sporcu katılıyor.

Organizasyonda 20'si erkek 16'sı bayan 36 sporcuyla temsil edilen Türkiye, şampiyonanın üçüncü gününde 2 altın ve 1 bronz madalya aldı.

Otuz yaş üstü ikili takım kategorisinde Mevlüt Pekcan-Serim Olgun Kahveci çifti ile 18 yaş üzeri serbest stil ikili takım kategorisinde Emirhan Muran-Kübra Dağlı çifti, dünya şampiyonu oldu.

Bayanlar 12-17 yaş arası serbest stil bireysel kategorisinde ise Gülsena Karakuyulu bronz madalya elde etti.

Türkiye, böylelikle şampiyonada üç gün sonunda 4 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyaya ulaştı.