 2 altın 1 bronz madalya kazandık – Fotomaç – 03 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    2 altın 1 bronz madalya kazandık

    2 altın 1 bronz madalya kazandık

    Milli sporcular, Peru'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 2 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

    Peru'da düzenlenen 10. Tekvando Poomse Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

    Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen ve yarın sona erecek şampiyonaya 55 ülkeden 760 sporcu katılıyor.

    Organizasyonda 20'si erkek 16'sı bayan 36 sporcuyla temsil edilen , şampiyonanın üçüncü gününde 2 altın ve 1 bronz madalya aldı.

    Otuz yaş üstü ikili takım kategorisinde Mevlüt Pekcan-Serim Olgun Kahveci çifti ile 18 yaş üzeri serbest stil ikili takım kategorisinde Emirhan Muran-Kübra Dağlı çifti, dünya şampiyonu oldu.

    Bayanlar 12-17 yaş arası serbest stil bireysel kategorisinde ise Gülsena Karakuyulu bronz madalya elde etti.

    Türkiye, böylelikle şampiyonada üç gün sonunda 4 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyaya ulaştı.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2 altın 1 bronz madalya kazandık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.