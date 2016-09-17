Bakan Kılıç, Golbol Milli Takımı'nı kutladı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan ve Türkiye'nin Çin ile yaptığı final maçını Future Arena'da tribünden takip eden Kılıç, 4-1 galip gelerek altın madalya kazanan sporcuları kutlayan ilk kişi oldu. Bakan Kılıç ayrıca, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli sporcularımız, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Çin'i 4-1 yenen Golbol Kadın Milli Takımımız, Türkiye'ye oyunlardaki 3. altın madalyasını kazandırarak önemli bir başarıya imza attı. Bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden tüm sporcularımızı ayrıca kutluyor, spor yaşamlarında başarılar diliyorum."