Bakan Kılıç, Golbol Milli Takımı'nı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan ve Türkiye'nin Çin ile yaptığı final maçını Future Arena'da tribünden takip eden Kılıç, 4-1 galip gelerek altın madalya kazanan sporcuları kutlayan ilk kişi oldu. Bakan Kılıç ayrıca, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Milli sporcularımız, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Çin'i 4-1 yenen Golbol Kadın Milli Takımımız, Türkiye'ye oyunlardaki 3. altın madalyasını kazandırarak önemli bir başarıya imza attı. Bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden tüm sporcularımızı ayrıca kutluyor, spor yaşamlarında başarılar diliyorum."
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:10
- Gomez ve Sosa’dan kutlama
Toplam 2
Yorum
3866 kartal Gomez ve Sosa Beşiktaşı ve buradaki ortamı dünyada hiç bir takımda bulamazsınız, bu takımı ve taraftarı çok arayacaksınız çokkkkk.
- Volkan duymasın
Toplam 4
Yorum
/* volkan demirel artık düş fenerin yakasından.
- Okay’a başkan morali
Toplam 2
Yorum
Mustafa Okay sana bir öğüt; sen topla buluştuğun anda çok çabuk olup kendine hareket halinde iken en iyi alanı yaratarak topu pas hatasına meydan vermeyecek şekilde ayağından çıkarıp sıfır hata pas atmaya çalış, geri kalan meziyetler sende tamam zaten.
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