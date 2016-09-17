 Bakan Kılıç, Golbol Milli Takımı'nı kutladı – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Bakan Kılıç, Golbol Milli Takımı'nı kutladı

    Bakan Kılıç, Golbol Milli Takımı'nı kutladı

    Gençlik ve Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan ve 'nin Çin ile yaptığı final maçını Future Arena'da tribünden takip eden Kılıç, 4-1 galip gelerek altın madalya kazanan sporcuları kutlayan ilk kişi oldu. Bakan Kılıç ayrıca, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

    "Milli sporcularımız, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Çin'i 4-1 yenen Golbol Kadın Milli Takımımız, Türkiye'ye oyunlardaki 3. altın madalyasını kazandırarak önemli bir başarıya imza attı. Bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden tüm sporcularımızı ayrıca kutluyor, yaşamlarında başarılar diliyorum."

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:10
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