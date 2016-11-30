4 yıllık sözleşme imzalandı

The FA'den yapılan açıklamada, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde teknik direktör Sam Allardyce'ın eylül ayında ayrılmasıyla geçici olarak göreve getirilen 46 yaşındaki Southgate ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yıllık 2 milyon sterlin kazanacak İngiliz çalıştırıcı Southgate, 2018 Dünya Kupası elemeleri ve hazırlık maçlarında İngiltere Milli Takımı ile 2 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Futbolculuğu döneminde toplam 57 kez milli takım forması giyen İngiliz teknik adam, kulüp düzeyinde çalıştırdığı tek takım olan Middlesbrough ile 2009 yılında küme düşmüştü.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'nin ikinci turda elenmesinin ardından Roy Hodgson istifa etmiş, yerine gelen Sam Allardyce ise Daily Telegraph gazetesinin ortaya çıkardığı rüşvet skandalı nedeniyle 67 gün sonra görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.