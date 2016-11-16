''Daha önemli bir rol istiyorum''
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan, milli takımda daha önemli rol üstlenmek istediğini bildirdi.
İlkay Gündoğan, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, yaşadığı sakatlıklardan dolayı milli takımda istediği çıkışı yakalayamadığını belirterek, şimdi ekibe geri döndüğünü ve kendisini iyi hissettiğini ifade etti.
"Takımda önemli bir rol oynamak istiyorum. Benim, en iyi futbolu gösterme ve takıma yardım etme arzum var." diyen orta saha oyuncusu, bu konuda iyi yolda olduğunu kaydetti.
Milli takımda sürekli ilk 11'de oynama konusunun zamanla gelişecek bir durum olduğuna inandığını ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Orta sahada patron olmak için burada değilim." şeklinde görüşünü aktardı.
İlkay Gündoğan, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki maçları üstün oynayarak geçtiklerini, şampiyonaya katılmayı en erken şekilde garantilemenin önemli olduğunu belirtti.
2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Almanya'nın iyi gelişme gösterdiğini ve teknik ekibin, kaliteli genç oyuncuları takıma kattığını ifade eden Gündoğan, sakatlıklar yaşanmaması durumunda gelecek maçlarda da başarılı olacaklarını sözlerine ekledi.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:35
- "Galatasaray'dan daha iyi bir takımız"
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W. Fenerbahçe SK son 10 yıldır ya 1. ya 2. oluyor. Demek ki ben yanlış takıma gelmişim. GS geçen sene kaçıncıydı?
- Simon Kjaer'de son dakika
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W. oynarsa işimiz zor...
- ''Beni oraya al''
Toplam 2
Yorum
türk-1905 cabuk bunu kacırmayın harika bir transfer olur
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