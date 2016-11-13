 1 puan Aboubakar’dan – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    1 puan ’dan

    1 puan Aboubakar’dan
    Beşiktaşlı , B Grubu'nda oynanan Kamerun-Zambiya maçının ilk yarısında beraberliği getiren golü attı. Kamerunlu yıldız penaltıdan attığı golle takımına 1 puan kazandırdı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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