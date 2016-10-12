 Azerbaycan Dünya Kupası'na yürüyor – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Dünya Kupası'na yürüyor

    Azerbaycan Dünya Kupası'na yürüyor

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda , deplasmanda Çek Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı.

    Avrupa elemelerine 2'de 2'yle başlayan ve kalesinde henüz gol görmeyen , deplasmanda Çek Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kalarak yenilmezliğini sürdürdü. Azerbaycan, Almanya'nın ardından 7 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

    ALMANYA 4 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ
    C Grubu 3. maçında Almanya, Kuzey İrlanda'yı 4 dakikada bulduğu 2 golle geçip elemelere kayıpsız devam etti. Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 13'te Draxler, 17'de Khedira attı. Elemelerde 3'te yapan Panzerler puanını 9'a yükselti ve liderliğini sürdürdü. Kuzey İrlanda ise gruptaki ilk maçını kaybetti ve 4 puanda kaldı.

    Öte yandan grubun diğer maçında Norveç, evinde San Marino'yu 4-1 mağlup etti.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
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