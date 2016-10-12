Azerbaycan Dünya Kupası'na yürüyor
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Azerbaycan, deplasmanda Çek Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı.
ALMANYA 4 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ
C Grubu 3. maçında Almanya, Kuzey İrlanda'yı 4 dakikada bulduğu 2 golle geçip elemelere kayıpsız devam etti. Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 13'te Draxler, 17'de Khedira attı. Elemelerde 3'te yapan Panzerler puanını 9'a yükselti ve liderliğini sürdürdü. Kuzey İrlanda ise gruptaki ilk maçını kaybetti ve 4 puanda kaldı.
Öte yandan grubun diğer maçında Norveç, evinde San Marino'yu 4-1 mağlup etti.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 25
Yorum
sevinmek ? 7-8 senede 1 kere şampiyon olan renksizler artık şu sevinme işini bıraksa ? ama haklısınız yokluk zor
- "Kadroyu seçen hoca sonucuna katlanır"
Toplam 30
Yorum
cengızhan fatıh hoca form durumuna gore degıl kendıne yakın topcuları alıyor konya spordan basaksehırden topcu varmı zenıt uefa kupasını aldıgında fatıh tekke uefa nın 11 ıne secılmıstı mıllı takıma aldımı federasyonl bırlıkte ıstıfa etmesı gerekıyor
- Galatasaray yine mi Avrupa'ya gidemeyecek?
Toplam 4
Yorum
EN BUYUK DUSMAN GS'YIN EN BUYUK DUSMANI SIMDIKI BASKANI DURSUN OZBEK VE KARDESIDIR AZIZ YILDIRIMIN KANKASI, INSAATCILAR , GS'YIN AVRUPADAN DISLANMASINI PLANLADILAR 3 KUPALI SAMPIYON TAKIMI DAGITILAR, TARAFTAR AYAKLANINCA BIR KAC TRANSFER YAPTILAR AMA GENE GS LIGDE 4. VE SENE SONUNDA GORUCEZ GS GENE AVRUPADA OLMUCAK. BUTUN PLAN GS'YI SIFIRLAMAK FLORYA'YI SATMAK. 2015 DE GS 165 MILYON EU. KAZANMISTI . AVRUPADA 19 SIRADAYDI , SIMDI KOMBILER 10 BINLERE DUSTI. GERISINI SIZ DUSUNUN.
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