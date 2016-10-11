 Portekiz'den farklı tarife – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Portekiz'den farklı tarife

    Portekiz'den farklı tarife

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu mücadelesinde son Avrupa Şampiyonu Portekiz, deplasmanda Faroe Adaları'nı 6-0 mağlup etti. İlk yarıda hat-trick yapan Andre Silva mücadelenin yıldızı oldu.

    Andre Silva'nın 12, 22 ve 37. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı Portekiz 3-0 önde kapattı. 65. dakikada Ronaldo, uzatmalarda ise Moutinho ve Cancelo ile 2 gol daha bulan Portekiz, karşılaşmayı 6-0 kazandı. 'ta forma giyen Ricardo Quaresma maça 11'de başlarken 68. dakikada yerini Gelson Martins'e bıraktı.

    Puanını 6'ya yükselten Portekiz, Andorra'yı deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yapan İsviçre'nin ardından 2. sırada yer aldı. B Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Euro 2016'nın sürpriz takımlarından Macaristan, Letonya'yı deplasmanda 2-0 yenerek ilk 3 puanını aldı.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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