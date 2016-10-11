Portekiz'den farklı tarife
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu mücadelesinde son Avrupa Şampiyonu Portekiz, deplasmanda Faroe Adaları'nı 6-0 mağlup etti. İlk yarıda hat-trick yapan Andre Silva mücadelenin yıldızı oldu.
Puanını 6'ya yükselten Portekiz, Andorra'yı deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yapan İsviçre'nin ardından 2. sırada yer aldı. B Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Euro 2016'nın sürpriz takımlarından Macaristan, Letonya'yı deplasmanda 2-0 yenerek ilk 3 puanını aldı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:16
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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