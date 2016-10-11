 İngiltere kazanamadı! – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    İngiltere kazanamadı!

    İngiltere kazanamadı!

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu mücadelesinde Slovenya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

    F Grubunda 3. hafta maçları tamamlandı. Grubu favorisi olarak gösterilen İngiltere, Slovenya deplasmanında kazanamadı. Gruptaki diğer maçlarda Slovakya, İskoçya'yı 3-0'la geçti. Goller, Robert Mak (2) ve Adam Nemec'ten geldi. Diğer mücadelede ise Litvanya Malta'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Litvanya'nın golleri Cernych ve Arvydas Novikovas(K.K.)'dan geldi.

    F Grubunda 3. haftanın ardından puanını 7'ye yükselten İngiltere liderliğini sürdürdü. Lideri 5 puanla Litvanya ve Slovenya takip etti.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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