 Ukrayna şov yaptı – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ukrayna şov yaptı

    Ukrayna şov yaptı

    Grubumuzdaki diğer maçlarda Ukrayna, Kosova’yı üçledi. Hırvatistan da deplasmanda Finlandiya’yı tek golle devirdi.

    A Milli Takım'ın yer aldığı 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 2 karşılaşma oynandı. Polonya'daki Jozef Pilsudski Stadyumu'nda yapılan maçta Ukrayna, Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

    Ukrayna'ya 3 puanı getiren golleri 31. dakikada Artem Kravets, 81. dakikada Andriy Yarmolenko ve 87. dakikada Ruslan Rotan kaydetti. Öte yandan bu karşılaşma, Ukrayna'nın, 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımadığı için FIFA'ya yaptığı 'tarafsız saha' başvurusu üzerine Polonya'nın güneyindeki Krakow şehrinde oynandı.

    3 PUAN MANDZUKİC'TEN
    Grubun diğer mücadelesinde ise Hırvatistan, deplasmanda Finlandiya'yı 1-0 yendi. Tampere Stadı'ndaki karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren tek gol 18. dakikada Mario Mandzukic'ten geldi. Bu sonuçların ardından Hırvatistan 7, Ukrayna da 5 puana yükseldi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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