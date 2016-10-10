Ukrayna şov yaptı
Grubumuzdaki diğer maçlarda Ukrayna, Kosova’yı üçledi. Hırvatistan da deplasmanda Finlandiya’yı tek golle devirdi.
A Milli Takım'ın yer aldığı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 2 karşılaşma oynandı. Polonya'daki Jozef Pilsudski Stadyumu'nda yapılan maçta Ukrayna, Kosova'yı 3-0 mağlup etti.
Ukrayna'ya 3 puanı getiren golleri 31. dakikada Artem Kravets, 81. dakikada Andriy Yarmolenko ve 87. dakikada Ruslan Rotan kaydetti. Öte yandan bu karşılaşma, Ukrayna'nın, 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımadığı için FIFA'ya yaptığı 'tarafsız saha' başvurusu üzerine Polonya'nın güneyindeki Krakow şehrinde oynandı.
3 PUAN MANDZUKİC'TEN
Grubun diğer mücadelesinde ise Hırvatistan, deplasmanda Finlandiya'yı 1-0 yendi. Tampere Stadı'ndaki karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren tek gol 18. dakikada Mario Mandzukic'ten geldi. Bu sonuçların ardından Hırvatistan 7, Ukrayna da 5 puana yükseldi.
Ukrayna'ya 3 puanı getiren golleri 31. dakikada Artem Kravets, 81. dakikada Andriy Yarmolenko ve 87. dakikada Ruslan Rotan kaydetti. Öte yandan bu karşılaşma, Ukrayna'nın, 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımadığı için FIFA'ya yaptığı 'tarafsız saha' başvurusu üzerine Polonya'nın güneyindeki Krakow şehrinde oynandı.
3 PUAN MANDZUKİC'TEN
Grubun diğer mücadelesinde ise Hırvatistan, deplasmanda Finlandiya'yı 1-0 yendi. Tampere Stadı'ndaki karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren tek gol 18. dakikada Mario Mandzukic'ten geldi. Bu sonuçların ardından Hırvatistan 7, Ukrayna da 5 puana yükseldi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
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