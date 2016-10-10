Otobüsleri yandı
İsveç Milli Takımı'nın otobüsünde şaşırtan yangın... Zlatan İbrahimovic ve takım arkadaşlarının içinde olmadığı bir anda İsveç'in otobüsü cayır cayır yanmaya başladı. Yapılan açıklamada park halindeki araçta yangın esnasında kimsenin olmadığı belirtildi. İsveç Futbol Federasyonu yaşanan talihsizliğin ardından soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zlatan İbrahimovic ise konu hakkındaki sorulara yanıt vermedi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Otobüsleri yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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