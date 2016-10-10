 Otobüsleri yandı – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Otobüsleri yandı

    Otobüsleri yandı
    İsveç Milli Takımı'nın otobüsünde şaşırtan yangın... Zlatan İbrahimovic ve takım arkadaşlarının içinde olmadığı bir anda İsveç'in otobüsü cayır cayır yanmaya başladı. Yapılan açıklamada park halindeki araçta yangın esnasında kimsenin olmadığı belirtildi. İsveç Federasyonu yaşanan talihsizliğin ardından soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zlatan İbrahimovic ise konu hakkındaki sorulara yanıt vermedi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:53
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